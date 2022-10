Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-West: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (21.10.) und Montag (24.10.) versucht in die Räume eines Kindergartens in der Havelstraße einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Täter Zugang zu dem Gelände, hebelten dort eine Gartenhütte auf und nutzten ein dort verstautes Werkzeug, mit dem sie ein Fenster des Kindergartens einschlugen. Dabei verursachten sie einen Schaden von rund 300 Euro und flüchteten ohne Beute. Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-41110 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

