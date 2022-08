POL-K: 220803-1-K Kleinwagen erfasst Roller-Fahrer - schwer verletzt

Köln (ots) - Beim Überqueren des Fahrradwegs der Dürener Straße in Höhe der Lindenburger Allee ist am Montagabend (1. August) gegen 17.20 Uhr ein elf Jahre alter Junge mit einem Pedelec zusammengestoßen. Sowohl das Kind als auch der 40 Jahre alte Fahrer des Pedelecs, der in Richtung Universitätsstraße unterwegs war, kamen zu Fall und zogen sich Schürfwunden zu. (al/de) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

