POL-K: 220802-4-K Pedelec-Fahrer erfasst Kind auf dem Radweg

Köln (ots) - Polizisten haben am Montagabend (1. August) in Köln-Niehl einen 32 Jahre alten Mann beim Versuch festgenommen, ein in Spanien gestohlenes Wohnmobil über eine Internet-Plattform an einen 43 Jahre alten Interessenten zu verkaufen. Bei der Festnahme war das bereits zur Fahndung ausgeschriebene und nun sichergestellte Wohnmobil mit gefälschten ...

mehr