Polizei Köln

POL-K: 220802-2-K Zulieferer verhindert Raub am Eigelstein - Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Dank der Hilfe eines Supermarktzulieferers (46) hat die Polizei Köln am Dienstagmorgen (2. August) zwei mutmaßliche Räuber (17, 28) am Eigelstein festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die zwei Männer um kurz nach 6 Uhr versucht haben, einem 31-Jährigen seinen Rucksack zu rauben. Laut Zeugenaussagen hatten sie ihn bereits zu Boden geschlagen, traten gerade auf ihn ein und zerrten an seinem Rucksack, als der 46-Jährige hinzukam und den Raub verhinderte. Er hielt einen der Räuber bis zum Eintreffen der Polizei fest und forderte weitere Passanten auf, die Polizei zu alarmieren und den zweiten Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern. Die aus Tunesien und Marokko stammenden Männer sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell