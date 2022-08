Polizei Köln

POL-K: 220802-3-K Gestohlenes Wohnmobil zum Kauf angeboten - Haftrichter!

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagabend (1. August) in Köln-Niehl einen 32 Jahre alten Mann beim Versuch festgenommen, ein in Spanien gestohlenes Wohnmobil über eine Internet-Plattform an einen 43 Jahre alten Interessenten zu verkaufen. Bei der Festnahme war das bereits zur Fahndung ausgeschriebene und nun sichergestellte Wohnmobil mit gefälschten Fahrzeugpapieren und Kennzeichen ausgestattet.

Am Vortag hatte der 43-Jährige den günstig angebotenen Camper besichtigt und die Fahrzeugdaten bei der Polizei überprüfen lassen. Bei der vereinbarten Übergabe auf der Feldgärtenstraße endete der Betrugsversuch für den "Verkäufer". Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (mw/de)

