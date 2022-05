LPI-J: Frontalzusammenstoß

Weimar (ots) - Am gestrigen Mittwoch führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar eine stationäre Verkehrskontrolle in Sachsenhausen durch. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf etwaigen Geschwindigkeitsüberschreitungen in einer 30er Zone. Während der einstündigen Kontrolle gingen den Beamten 5 Temposünder ins Netz. Bei erlaubten 30 km/h war mit gemessenen 51 km/h ein Toyota-Fahrer am schnellsten unterwegs. Diesen erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. ...

mehr