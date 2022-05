Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochseecontainer in Flammen

Apolda/Nauendorf (ots)

Am 25.05.22, gegen 22:00 Uhr bemerkten Anwohner einen Brand auf einem Nachbargrundstück in Nauendorf/Apolda. Die auf dem Grundstück aufgestellten Hochseecontainer, in welchen auch Boote und Motoren repariert werden, hatten aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen und sind trotz zügig eingeleiteter Löschmaßnahmen abgebrannt. Der Sachschaden wird in ersten Schätzungen auf ca. 70.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache in dem Fall aufgenommen.

