Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Donnerstag in einer Tiefgarage eines Einkaufcenters in der Weidenfeldstraße. Ein bislang Unbekannter beschmierte dort in der Zeit von 13:20 Uhr bis 15 Uhr einen VW mit schwarzer Farbe. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Als am Donnerstag gegen 21 Uhr eine 78-Jährige mit ihrem Nissan auf der Ulmer Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah sie einen neben ihr fahrenden BMW eines 20-Jährigen. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, was ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge jedoch nicht verhinderte. In der weiteren Folge touchierte der BMW-Fahrer mit einem neben der Fahrbahn angebrachten Gitterzaun. Der Schaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Ellwangen: E-Bike entwendet

Ein am Marktplatz abgestelltes und mit Fahrradschloss gesichertes schwarzes E-Bike der Marke KTM im Wert von etwa 2500 Euro, wurde im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 12:30 Uhr entwendet. Hinweise, auch auf den Verbleib des Rades, nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellenberg: Unfall beim Überholen

Eine 41-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15:35 Uhr die L2220 von Ellenberg in Richtung Gerhof. Um vor ihr fahrende Fahrzeuge zu überholen, scherte sie mit ihrem Fahrzeug aus. Hierbei übersah sie einen 62-jährigen Daimler-Fahrer, der sich hinter ihr bereits im Überholvorgang befand. Infolgedessen kam es zur Kollision, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand.

Bettringen: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Freitag gegen 1 Uhr eine 56-Jährige auf dem Schmiedeberg mit ihrem BMW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Hausmauer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30000 Euro. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell