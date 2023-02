POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots) - Aalen: Sachbeschädigung Zu einer Sachbeschädigung kam es am Donnerstag in einer Tiefgarage eines Einkaufcenters in der Weidenfeldstraße. Ein bislang Unbekannter beschmierte dort in der Zeit von 13:20 Uhr bis 15 Uhr einen VW mit schwarzer Farbe. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen. Aalen: Unfall beim Spurwechsel Als ...

