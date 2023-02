Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, Diebstähle, zerkratztes Fahrzeug

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Feuerwehreinsatz

Mit 6 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Donnerstagabend nach Neukochen aus, nachdem von dort ein Brandalarm gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich rausch heraus, dass lediglich ein kleiner Papierstapel in einem Firmengebäude in Brand geraten war; das Feuer wurde durch die Sprinkleranlage gelöscht. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig.

Ellwangen: Geldbörse entwendet

Lediglich für einen kurzen Moment legte die Angestellte einer Gaststätte in der Schmiedstraße ihren Geldbeutel auf der Theke ab und drehte sich um. Ein Unbekannter nutzte diese Gelegenheit am frühen Freitagmorgen und entwendete die Geldbörse, in welcher sich rund 1000 Euro befanden. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Smartphone und Gelbeutel entwendet

Eine 51-Jährige wurde während ihres Aufenthaltes in einer Gaststätte in der Oberen Straße das Opfer eines Diebstahls, Die Frau befand sich zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr und Freitagmorgen, 3 Uhr in dem Lokal, wo ein bislang Unbekannter aus ihrer Tasche sowohl den Geldbeutel, als auch ihr Smartphone entwendete. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann, der wohl kurz zuvor kontrolliert worden war. Beamte des Ellwanger Polizeireviers haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Heubach: Fahrzeug zerkratzt

Bereits in der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch zerkratzte ein Unbekannter einen Alfa Romeo, der in der Adlerstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro beziffert. Hinweise auf den Täter bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

