POL-SE: Sülfeld, Ortsteil Borstel - Unfall bei Baumfällarbeiten

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagabend, den 10.02.2023, ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zwischen "Beim Ratsberg" und "Obstgarten" zu einem bewaffneten Raub in einer Tankstelle gekommen. Um 21:30 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe. Anschließend floh der Unbekannte mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag in Richtung ...

mehr