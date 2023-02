Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Raub auf Tankstelle

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagabend, den 10.02.2023, ist es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zwischen "Beim Ratsberg" und "Obstgarten" zu einem bewaffneten Raub in einer Tankstelle gekommen.

Um 21:30 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe.

Anschließend floh der Unbekannte mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen mit mehreren Streifenwagen und Diensthunden verlief in der Nacht ergebnislos.

Der etwa 20-Jährige war ungefähr 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und soll auffällig blaue Augen gehabt haben. Er war mit einer blauen Jeans, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Jacke bekleidet. Das Gesicht war teilweise unter einer schwarzen Stoffmaske verborgen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und Identität des Täters.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell