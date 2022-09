BPOLI C: Außergewöhnliche Bitte eines 40-Jährigen führt zur Feststellung von 60 Gramm Marihuana

Deutscheinsiedel (ots) - Nach einem Bürgerhinweis stellten Beamte der Bundespolizei am 4. September 2022 gegen 12:00 Uhr in der Ortslage Deutscheinsiedel drei unerlaubt eingereiste Personen fest. Die drei syrischen Staatsangehörigen im Alter von 22, 25 und 35 Jahren konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. Sie gaben an aus Richtung Tschechien nach Deutschland eingereist zu sein. Aufgrund des ...

mehr