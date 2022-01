Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugbegleiter-Geldbörse entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Dortmund - Hamburg (ots)

Am Dienstagabend (11. Januar) soll dem Zugbegleiter eines Intercitys-Expresses die dienstliche Geldbörse unmittelbar vor der Abfahrt im Hamburger Hauptbahnhof entwendet worden sein. Bei seiner Ankunft im Dortmunder Hauptbahnhof erstattete er dann Anzeige bei der Bundespolizei.

Gegen 22:30 Uhr wurde der Zugbegleiter des ICE 619 bei der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof vorstellig. Der 23-Jährige gab an, als Zugbegleiter im besagten ICE von Hamburg Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof eingesetzt gewesen zu sein. Unmittelbar vor der Abfahrt in Hamburg bemerkte er gegen 19:45 Uhr das Fehlen seines dienstlichen Portemonnaies, welches sich zuvor in der Umhängetasche befunden habe.

Der Dortmunder gab an, dass er kurz vor der Abfahrt in Hamburg einem Reisenden eine Reiseauskunft erteilt habe. Ob oder inwieweit dies jedoch mit der möglichen Tathandlung in Zusammenhang steht, ist noch unklar.

Bei dem Stehlgut handelt es um ca. 125 Euro.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Unbekannten machen, welche sich am Dienstagabend im ICE kurz vor der Abfahrt in Hamburg Hauptbahnhof an der Umhängetasche des Zugbegleiters zu schaffen machten. Die Tat ereignete sich gegen 19:45 Uhr ereignet.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell