BPOLI C: Unerlaubt Eingereiste nach Bürgerhinweis gestellt

Reitzenhain (ots) - Insgesamt 21 unerlaubt eingereiste Personen konnten in den vergangenen vier Tagen im Bereich Reitzenhain durch Beamte der Bundespolizei aufgegriffen werden. Am 18. August 2022 wurden gegen 20:00 Uhr nach einem Bürgerhinweis am ehemaligen Grenzübergang in Reitzenhain sieben syrische Staatsangehörige festgestellt, welche fußläufig aus Richtung ...

mehr