Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Ermittlungen eingeleitet

Rust (ots)

Im Verlauf des Donnerstagnachmittags gerieten nach derzeitigem Sachstand in einem Hotel in Rust mehrere Jugendliche aus noch nicht abschließend geklärten Gründen in Streit. Im Zuge dessen soll es zum Einsatz eines Pfeffersprays gekommen sein, wodurch zwei Beteiligte verletzt wurden. Durch das in der Luft befindliche Reizgas wurden in der Folge 25 weitete Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen. Alle verletzten mussten durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr versorgt werden. Der Lobbybereich des Hotels wurde kurzzeitig geräumt. Mittlerweile wurde der reguläre Betrieb wieder aufgenommen. Gegen die namentlich bekannten Jugendlichen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

/ya

