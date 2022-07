Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Spiegel-Kollision, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Iffezheim (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Hauptstraße in Richtung L 78a auf Höhe des Kreisverkehrs am Ortsausgang zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ersten Ermittlungen zufolge soll der bisher unbekannte Autofahrer gegen 9 Uhr seine Wartepflicht missachtet haben, weshalb es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Spiegel des Fahrzeugs kam. Hierdurch zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen an der Hand zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug soll es sich offenbar um ein schwarzes Auto handeln.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zum nun gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Iffezheim unter der Rufnummer 07229 2273 in Verbindung zu setzen.

/sk

