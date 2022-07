POL-OG: Baden-Baden - Laptop und iPad erbeutet, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots) - Eine Rangelei zwischen mehreren Jugendlichen in einem Nachtclub in der Marlener Straße sorgte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für Unruhe. Ein Heranwachsender soll gegen 0:30 Uhr sein Gegenüber mit einem Longdrinkglas am Kopf verletzt haben. Durch die Glassplitter wurden ebenfalls zwei dabeistehende Personen in Mitleidenschaft gezogen. Die Verletzten wurden ambulant versorgt und daraufhin an ...

mehr