Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei verletzte Personen bei Unfall auf der Reichenaustraße - Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang (22.07.2022)

Konstanz (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 36.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagmittag auf der Reichenaustraße passiert ist. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war auf der Reichenaustraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe eines Einkaufszentrums wechselte der junge Mann auf die Linksabbiegespur zum Parkhaus und bog dann, ohne auf den Verkehr zu achten und trotz rot zeigender Ampel zur Einfahrt des Parkhauses ab. Dabei streifte der BMW zunächst einen an der roten Ampel auf der Abbiegespur wartenden Audi, ehe es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda einer 50 Jahre alten Frau kam. Sowohl die 50-Jährige, als auch der 60-jährige Fahrer des Audis erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Am Skoda und am BMW entstand Sachschaden in Höhe von je rund 16.000 Euro, am Audi in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell