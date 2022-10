Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruchsdiebstahl in Erdgeschosswohnung

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 10.10.2022 um 12:00 Uhr und Dienstag, dem 11.10.2022 um 09:00 Uhr überstiegen die unbekannten Täter die Balkonbrüstung eines Mehrparteienhauses in der Waldstraße und gelangten durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung in Bad Salzuflen. Entwendet wurde Bargeld, ein Laptop der Marke HP sowie drei Uhren der Marken Fossil, Diesel und FitBit. Bei sachdienlichen Hinweisen im oben genannten Zeitraum wenden Sie sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

