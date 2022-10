Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. VW-Fahrer macht sich nach Unfall mit 10-Jährigem aus dem Staub.

Lippe (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Polo neuerer Baureihe machte sich bereits am 27. September 2022 (Dienstag) nach einem Verkehrsunfall aus dem Staub. Gegen 7:50 Uhr fuhren ein 10 Jahre alter Junge und sein gleichaltriger Freund auf Fahrrädern auf dem Kiefernweg. Auf Höhe der Hausnummer 16 überholte der Fahrer des VWs die beiden Jungen. Dabei touchierte er einen der Jungen, der mit seinem Fahrrad stützte und sich dadurch leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer hielt kurz an, schaute auf den gestürzten Jungen und setzte seine Fahrt dann in Richtung der Dalbker Straße fort. Der flüchtige Fahrer soll kurze Haare haben. An dem schwarzen Polo, der zuvor aus dem Starenweg in den Kiefernweg eingebogen sein soll, waren Kennzeichen aus Bielefeld angebracht. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Fahrzeugführer des Wagens geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

