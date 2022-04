Wesel (ots) - Am Dienstag, 19. April gegen 01:42 Uhr kam es in Wesel auf der Kraftstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache brach ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Der Mieter der Wohnung konnte sich nach draußen retten und die Feuerwehr alarmieren. Das Feuer griff auf die oberen Geschosse des dreigeschossigen ...

