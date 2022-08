POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit Leichtverletztem

Warendorf (ots) - Ein Mann, mehrere Einbrüche - in Beckum haben Polizisten einen Mann in Gewahrsam genommen, der für mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Vellern verantwortlich sein könnte. Ein Täter ist am Montagmorgen (01.08.2022, 05.10 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Friedhofsweg eingebrochen. Nachdem die Bewohner auf ihn aufmerksam wurden, flüchtete er. ...

mehr