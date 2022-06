POL-GT: Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagabend (16.06., 18.00 Uhr) wurde ein Fahrraddieb von Zeugen auf frischer Tat ertappt. Der 22-Jährige entwendete das Fahrrad an einer Tankstelle an der Bielefelder Straße. An einem Lebensmittelmarkt in der Nähe konnten die eingesetzten Beamten den Mann samt Rad antreffen. Der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getretene 22-jährige Mann aus ...

mehr