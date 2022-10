POL-EL: Lingen - 24-Jähriger bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Lathen (ots) - Am heutigen Vormittag kam es in Lathen zwischen 07:00 Uhr und 07:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkstreifen der "Bahnhofstraße" abgestellten, schwarzen VW Golf am Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Zeugen werden ...

