Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ohne - Jogger von Fahrer eines Renault angegriffen - Zeugen gesucht

Ohne (ots)

Ein Ehepaar joggte am 24. Oktober gegen 12:10 Uhr in Ohne auf der Straße "Bentheimer Diek" als ein dunkler Renault Espace, vermutlich mit Steinfurter Kennzeichen, sehr dicht und mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Um den Fahrzeugführer auf die Situation aufmerksam zu machen, gab der Ehemann ein Handzeichen. Daraufhin wendete der Fahrzeugführer seinen Renault und fuhr auf das Ehepaar zu, sodass dieses sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten konnte. Der Renault-Fahrer stieg dann aus seinem PKW aus und schlug dem Ehemann mit der Faust in das Gesicht. Anschließend setzte der geschätzt etwa 40-jährige Mann seine Fahrt in Richtung Bad Bentheim fort. Dieser wird durch das Ehepaar wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß, blonde, kurze Haare, kräftige Statur. Des Weiteren befand sich auf dem Beifahrersitz eine nicht näher beschriebene Frau. Der Jogger wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer sowie das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

