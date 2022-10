Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am heutigen Vormittag kam es in Nordhorn zwischen 07:45 Uhr und 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Fahrbahnrand in der "Pestalozzistraße" geparkten, schwarzen Opel Astra am Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt unvermittelt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

