Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mehrere Diebstähle aus Neubau einer Lagerhalle

Meppen (ots)

Im Zeitraum vom 05. Oktober bis zum 19. Oktober kam es in Meppen zu mehreren Diebstählen aus einer sich im Neubau befindenden Lagerhalle an der Lehrter Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in drei Fällen Zutritt zu der Halle und entwendeten Reinigungsutensilien, Lampen und weitere elektronische Geräte. Der hierbei entstandene Schaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell