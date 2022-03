POL-HS: Einbruch in Haus

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Am Samstagabend (19. März) setzten unbekannte Personen gegen 21.45 Uhr einen Kleidercontainer im Bereich der Aachener Straße / Am Römerhof in Brand. Dieser wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Tatklärung aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

