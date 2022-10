POL-EL: Lingen - 67-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sögel (ots) - Heute Morgen zwischen 7.00 Uhr und 7.10 Uhr wurde in Sögel auf dem Parkplatz an der Straße Knippers Kohlenhof ein schwarzer Honda an der Frontschürze beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, welcher auf etwa 2000 Euro geschätzt wird. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. ...

