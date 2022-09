POL-PDLD: Maikammer - Verletzter Trike-Fahrer

Polizeidirektion Landau

Mit Schulter- und Gesichtsverletzungen kam am Samstagmorgen (24.09.2022) ein 83 Jahre alter Trike-Fahrer ins Krankenhaus. Er befuhr gegen 09.20 Uhr die L 516 von Maikammer in Fahrtrichtung Edenkoben, als er beim Befahren eines Kreisels auf den linken Bordstein der Verkehrsinsel kam und nach rechts von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 300 Euro.

