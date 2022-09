Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Weiteres Cabrio aufgeschlitzt

Burrweiler (ots)

In der Weinstraße wurde in der Nacht auf Sonntag ein weiteres Dach eines Opel Astra Cabrio aufgeschlitzt und eine hochwertige Sonnenbrille von Tommy Hilfiger sowie eine Kopfstütze entwendet. Ein Tatzusammenhang mit dem PKW-Aufbruch an einem Mini Cabrio in der gleichen Nacht sowie zu den drei bereits Anfang September in Hainfeld und Gleisweiler begangenen "Cabrioschlitzer" dürfte bestehen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell