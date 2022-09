Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlägerei vor Nachtclub

Landau (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:30h wurde eine körperliche Auseinandersetzung in der Xylanderstraße in Landau vor einem Nachtclub gemeldet. Mehrere Personen seien an einer Schlägerei beteiligt, wobei auch Eisenstangen und ein Messer im Spiel sein sollen. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatten sich die Beteiligten der Auseinandersetzung bereits entfernt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass eine Person durch eine Eisenstange leicht verletzt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

