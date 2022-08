Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Do-Scharnhorst Katze sitzt saß über Stunden im Baum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Gegen 09:50 Uhr rief am Sonntag (21.08.2022) eine Katzenbesitzerin die Feuerwehr an. Ihre schwarze Katze steckte seit Stunden in einer Baumgabel fest und konnte sich nicht selbstständig befreien.

Eine Drehleiter konnte nicht eingesetzt werden, so dass sie Kollegen der Feuerwache 6 (Scharnhorst) sich entschieden die dreiteilige Schiebleiter einzusetzen. Die Katze wurde befreit und konnte im Anschluss der Besitzerin übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell