Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Küchenbrand in einer Dachgeschosswohnung // Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Barop: Am späten Vormittag wurde die Dortmunder Feuerwehr gegen 11:40 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Dachgeschoßwohnung an die Baroper Schulstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die anrückenden Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle drangen sofort zwei Atemschutztrupps in das Gebäude vor und eine Drehleiter wurde als zweiter Angriffsweg in Stellung gebracht. Die weibliche Bewohnerin der Brandwohnung konnte sich glücklicherweise noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Allerdings musste Sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Weiterhin wurden zwei weitere Bewohner aus dem Erdgeschoss ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut. Durch das schnelle Eingreifen der Brandschützer konnte schließlich ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl verhindert werden. Warum es in der Küche gebrannt hat wird nun von der Polizei ermittelt. Im Einsatz befanden sich 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen Eichlinhofen, Hörde und Mitte sowie des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell