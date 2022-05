POL-DO: Verfolgungsfahrt mitten am Tag durch Dortmund - Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger ermittelt

Berlin/Hamburg (ots) - Die Marke Tom Tailor wurde 1962 in Hamburg gegründet und ist heute eine feste Größe in der Modebranche. Tom Tailor ist in über 400 eigenen Einzelhandelsgeschäften, in rund 170 Franchise-Stores, 2.400 Shop-in-Shop-Flächen (bei Großkunden) und 7.100 Multi-Label-Verkaufsstellen zu kaufen. ...

