POL-PDLD: Burrweiler - Cabrioschlitzer unterwegs

Polizeidirektion Landau

Burrweiler - Cabrioschlitzer unterwegs

Burrweiler

In der vergangenen Nacht wurde ein auf dem Parkplatz an der Burrweiler Kirche in der Weinstraße abgestelltes Cabrio der Marke Mini durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Täter schlitzte das Dach des Cabrios auf und begab sich hiernach in den Innenraum des PKW. Ohne Diebesgut verließ er hiernach die Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Edenkobener Polizei (06323-9550) zu melden.

