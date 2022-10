Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch gesucht

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in den Innenhof eines Fahrradgeschäftes an der Denekamper Straße in Nordhorn eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Innenhof und entwendeten insgesamt drei Pedelecs unterschiedlicher Marken. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

