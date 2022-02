Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leichts Spiel und schwere Beute

Oßmannstedt (ots)

Im Tatzeitraum 17.01.2022 bis 08.02.2022, 16:30 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände des dortigen Freibades in Oßmannstedt ein. Die Anlage befindet sich gerade im Umbau und ist von daher nicht mehr vollständig von einem Zaun umgeben, so dass die Täter leichtes Spiel hatten, um eine auf der Baustelle abgestellte Rüttelplatte zu entwenden. Um diese auf kürzestem Wege vom Gelände zu schaffen, beschädigten sie ein Zaunsfeld und verursachten so einen Schaden in Höhe von ca. 20 Euro. Das Schwergewicht wurde im Anschluss vermutlich auf ein größeres Fahrzeug verladen und abtransportiert. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 4.600 Euro.

