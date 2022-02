Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mutwillig Einsatz ausgelöst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 32-Jähriger verursachte in der Nacht zu Mittwoch einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in einer Einrichtung in Bad Klosterlausnitz. Der Mann zündete mehrere Blätter Papier an und warf diese in einen metallenen Mülleimer. Durch das brennende Papier kam es zu einer leichten Rauchentwicklung, jedoch bestand hierbei keinerlei gefahren für Personen oder Sachwerte. Daraufhin löste der junge Mann mutwillig den Feuermelder im Flur der Einrichtung aus, wodurch schlussendlich die Feuerwehr alarmiert wurde. Die eingesetzten Kräfte konnten schnell wieder abrücken, aber die Anzeige wegen Notrufmissbrauch blieb

