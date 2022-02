Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Im Zeitraum 08.02.2022, 17:40 Uhr bis 09.02.2022, 07:35 Uhr parkte ein 20jähriger seinen Pkw Skoda in der Weimarischen Straße in Apolda ordnungsgemäß ab. Als er sein Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen seinen Pkw gefahren war und hier einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro verursachte. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher laufen.

