Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend, 14.10.2022 18:00 Uhr, bis Samstagmittag, 15.10.2022 12:35 Uhr, kam es in der Straße "In den Eichen" in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Ford. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird durch die Polizei auf ca. 800EUR geschätzt. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

