Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Pirmasens (ots)

Am Samstagnachmittag, 15.10.2022, kam es in der Hauptstraße in Pirmasens zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein bisher unbekannter Täter schlenderte gegen 15:20 Uhr durch die Fußgängerzone und sprühte an mehrere Gebäude sein Graffiti-Tag. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331 520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

