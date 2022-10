Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig

Verkehrsunfall

Contwig (ots)

Ort: 66497 Contwig, Bahnhofstraße

Zeit: 14.10.2022, 17:28 Uhr

Am 14.10.2022 um 17:28 Uhr verunfallte ein Leichtkraftradfahrer mit seiner Sozia in der Bahnhofstraße in Contwig. Diese kollidierten mit einem Zaun des dortigen Gemeinde Bauhofes und wurden durch den Zusammenstoß über diesen auf dahinterliegenden Paletten geschleudert. Der Leichtkraftradfahrer gab an, dass sich dessen Lenkrad verkantete, weshalb er das Leichtkraftrad nicht mehr lenken konnten. Die schwerverletzten Verunfallten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell