POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht/Zeugenaufruf

Rodalben (ots) - Am Donnerstagmorgen zwischen 01:00 Uhr und 01:20 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter in die Bäckerei in der Hauptstraße ein. Die Täter hebelten in der Bäckerei die dortige Kasse auf und entwendeten Scheingeld. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 2400 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 ...

