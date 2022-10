Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Dahn (ots)

1000.- Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag, 13.10.2022, zwischen 11.00 Uhr und 11.50 Uhr, in der Pirmasenser Straße auf dem Parkplatz der Korbwarenfabrik bei einem Verkehrsunfall, als beim Ausparken ein schwarzer PKW Mercedes-Benz einen neben ihm geparkten schwarzen PKW Touran streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

