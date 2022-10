Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Fachmarkt für Haus, Tier und Garten

Pirmasens (ots)

Am 12.10.2022, gegen 10:40 Uhr parkte der 83- jährige Geschädigte seinen schwarzen BMW, X5, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Fachmarktes für Haus, Tier und Garten in der Blümelstalstraße. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, nachdem dieser vermutlich beim Ein- oder Ausparken den schwarzen BMW im Bereich der hinteren linken Stoßstange sowie des hinteren linken Kotflügels beschädigte. Insgesamt beläuft sicher Sachschaden auf ca. 2000.- Euro Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell