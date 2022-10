Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von KFZ-Rädern

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 11.10.2022, 18.00 Uhr bis zum 12.10.2022, 10.00 Uhr, wurden bei einem Autohaus in der Gottlieb-Daimler-Straße an Gebrauchtfahrzeugen Räder entwendet. Es kam zur Entwendung von 8 Fahrzeugrädern. Weiterhin kam es zu Sachschäden an den betreffenden Fahrzeugen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell