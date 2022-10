Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruch in Sanitär-Fachhandel

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bislang noch unbekannte Täter ins Lager eines Sanitär-Fachmarktes in der Landauer Straße aufzubrechen. Die Täter wollten sich Zutritt zum Lager des Unternehmens verschaffen, sind jedoch an einer Stahltür gescheitert. Die Tür wurde durch den Versuch diese aufzuhebeln dabei beschädigt. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

