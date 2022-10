Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Rohbau in der Hauptstraße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Samstag auf Montag, brachen bislang noch unbekannte Täter in den Rohbau in Rodalben, Hauptstraße 140 a, ein. Durch Aufhebeln der ehemaligen Geschäftseingangstür gelangten die Täter in das Objekt und entwendeten sämtliche dort befindliche Baustellenmaschinen. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

